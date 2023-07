Chińczycy idą na rekord. Uruchomiono największy radioteleskop świata

Chiny rozpoczęły testy gigantycznego radioteleskopu. Daocheng Solar Radio Telescope (DSRT) będzie wykorzystywany do obserwowania słońca.

W dzisiejszych czasach większość uwagi skupiają kosmiczne teleskopy, takie jak James Webb Space Telescope (JWST), który dokonał prawdziwej rewolucji w naszym rozumieniu wszechświata. Nie oznacza to jednak, że naziemna aparatura straciła na znaczeniu. Wręcz przeciwnie - nadal spełnia szalenie istotną rolę.

Największy radioteleskop świata

W efekcie nie powinno zaskakiwać, że Chińczycy szykują nowy radioteleskop. Co natomiast robi wrażenie, to jego rozmiar. Daocheng Solar Radiotelescope (DSRT) to gigantyczna konstrukcja, składająca się z 313 talerzy o przekątnej 6 metrów. Cały kompleks tworzy koło o obwodzie 3,14 km, w którego centralnym punkcie stoi wieża kalibracyjna o wysokości 100 metrów.

Mówiąc krótko, cała konstrukcja jest naprawdę imponująca i powinna mocno przysłużyć się obserwacjom Słońca, do których została zaprojektowana. Nowy teleskop ma być elementem Project Meridian, czyli chińskiej inicjatywy poświęconej obserwacjom pogody kosmicznej. Rolą DSRT w projekcie jest monitorowanie aktywności słonecznej, w tym rozbłysków słonecznych i koronalnych wyrzutów masy (CME).

Daocheng Solar Radio Telescope (DSRT) rozpoczyna obserwacje

14 lipca 2023, po półrocznym okresie testów, DSRT wreszcie rozpoczął obserwacje. Jako że jest to aktualnie największa konstrukcja tego typu na świecie, z niecierpliwością czekamy na wszystkie odkrycia, do których się przysłuży.

Zobacz: Kosmiczny fenomen. Dwie planety bawią się w berka

Zobacz: Sensacja na Marsie. Znaleziono szkielet

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Space.com