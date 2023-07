Kosmiczny fenomen. Dwie planety bawią się w berka

W ostatnim czasie czujny obiektyw Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba został zwrócony w stronę niecodziennego układu. Wokół gwiazdy najprawdopodobniej krążą dwie planety i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że znajdują się one na tej samej orbicie.

Wydawać by się mogło, że układ PDS 70 jest w ostatnim czasie pod stałą obserwacją. Zaczęło się to, gdy zwrócili na niego uwagę astronomowie z obserwatorium ALMA. Okazało się, że wokół młodej gwiazdy centralnej, podobnej do Słońca, krążą dwie planety. Z pozoru brzmi to jak nic nadzwyczajnego, lecz układ jest prawdziwym ewenementem, gdyż istnieje podejrzenie, że na jednej orbicie z PDS 70b znajduje się jeszcze jedna (trzecia już w tym układzie) egzoplaneta.

W układzie PDS 70 zaobserwowano wodę

Zaczyna robić się jeszcze ciekawiej, ponieważ układ PDS 70 został zaobserwowany Kosmicznym Teleskopem Jamesa Webba, który jak wiadomo, został zaopatrzony w szereg instrumentów służących do obserwacji i analizy długości fal światła. Okazuje się, że w obrębie wewnętrznego dysku protoplanetarnego, czyli tam, gdzie mogą tworzyć się planety typu skalistego, wykryto wodę. Możliwość formowania się ciał podobnych do Ziemi w układzie PDS 70 potwierdza również obecność krzemianów.

Gwiazda PDS 70 jest otoczona pierwszym stosunkowo starym dyskiem planetotwórczym, w którym naukowcy odkryli wodę. Poprzednie badania nie wykryły wody w centralnych obszarach dysków o podobnym wieku, co skłoniło astronomów do spekulacji, że ostre promieniowanie nowo narodzonych gwiazd może zniszczyć prawie całą wodę. Ale te nowe odkrycia podważają ten pomysł.

Gwiazda centralna PDS 70 ma około 3/4 masy naszego Słońca i znajduje się w odległości 370 lat świetlnych od Ziemi. Jest to stosunkowo młoda gwiazda typu K, która ma na karku zaledwie 5,4 miliona lat. Jest to niewiele, biorąc pod uwagę, że Słońce powstało 4,6 miliarda lat temu.

