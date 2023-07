Meteoryt-bumerang. Wyleciał z Ziemi i na nią wrócił

Ciemna skała z czerwonymi naleciałościami została odnaleziona na pustyni Sahara. Naukowcy nie mają wątpliwości, że jest to meteoryt, jednocześnie wskazują, że może on pochodzić z Ziemi. Nie brakuje też sceptyków.

Kilka lat temu na pustyni Sahara niedaleko Maroka odnaleziono meteoryt, co nie byłoby niczym dziwnym gdyby nie jeden niecodzienny fakt. Na Ziemi do tej pory odnaleziono już tysiące fragmentów skał pochodzących z kosmosu, jednak po raz pierwszy istnieją mocne podejrzenia co do tego, że odnaleziony meteoryt pochodzi tak naprawdę z Ziemi.

Meteoryt-bumerang, czyli pierwsza taka historia

Naukowcy nie mają żadnych wątpliwości, że wspomniana skała trafiła na Ziemię z kosmosu, jednak nie wykluczają, że wcześniej w jakiś sposób oderwała się od Ziemi i poleciała w przestrzeń kosmiczną, by po latach na nią wrócić.

Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z meteorytem. Przedmiotem dyskusji pozostaje to, czy rzeczywiście pochodiz z Ziemi

- powiedział Frank Brenker, geolog z Uniwersytetu im. Goethego we Frankfurcie.

Wcześniejsze testy diagnostyczne wykazały, że badana skała ma taki sam skład chemiczny jak skały wulkaniczne na Ziemi. Co ciekawe, wydaje się jednak, że kilka jego elementów zostało zmienionych w lżejsze formy. Wiadomo, że jest to możliwe w kontakcie z promieniowaniem kosmicznym, co jak twierdzą geolodzy, dostarczyło jednego z kluczowych dowodów na podróż skały poza Ziemię.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz wydaje się być taki, że skała została wyrzucona w przestrzeń kosmiczną po tym, jak inny meteoryt około 10 tysięcy lat temu uderzył w Ziemię. Inną możliwością jest to, że został wystrzelony tak wysoko podczas erupcji wulkanu, lecz naukowcy wskazują na małe prawdopodobieństwo takiego zajścia.

Jednak wielu ekspertów nadal nie jest przekonanych do tego, że kawałek skały rzeczywiście był kiedyś częścią Ziemi i uważa, że przed wysuwaniem tak niecodziennych wniosków należy przeprowadzić głębszą analizę. Słusznie, bo zespół odpowiadających za badanie meteorytu NWA 13188 nie określił jeszcze jego wieku, a wstępnie został skatalogowany jako achondryt, a członkowie tej klasy mają najczęściej około 4,5 miliarda lat, czyli tyle samo, co Układ Słoneczny. W związku z tym badana skała, jeżeli pochodzi z Ziemi, musiałaby być znacznie młodsza.

Inny problem, jaki zauważają sceptycy to brak dużego krateru uderzeniowego na Ziemi wystarczająco młodego, aby pasował do proponowanej osi czasu.

