Złe wieści z kosmosu. Będziemy mieli z tym więcej roboty

To odkrycie może pomóc w poszukiwaniu życia pozaziemskiego. Okazało się, że przez ostatnie lata robiliśmy to źle. Niestety teraz będzie to stanowiło większe wyzwanie. Na czym polega problem?

Biosygnatury – to właśnie znalezienie tych związków chemicznych wskazujących na istnienie życia miało do tej pory pomagać nam w odnalezieniu życia poza Ziemią. Było to możliwe poprzez spoglądanie na widma atmosferyczne danego świata, aby odkryć wzór widmowy cząsteczki, która może powstać tylko w procesach biologicznych. Okazuje się, że to jednak nie takie proste jak się wydawało.

Nie wszędzie życie gdzie jest tlen

Problem polega na tym, że obecność prostych cząstek takich jak tlen i woda nie musi dowodzić istnienia życia poza Ziemią – wskazuje portal sciencealert.com, powołując się na najnowsze badania. Dla przykładu tlen może być jedynie efektem aktywności geologicznej, a nie śladem życia. Z drugiej strony bardziej skomplikowane cząsteczki jak chlorofil mogłyby być bardziej wiarygodne, ale ciężko o jego duże stężenie w atmosferze. Z tego powodu badacze skupiają się na prostszych, ale bardziej wyjątkowych cząsteczkach.

(CH3)2S – to siarczek dimetylu, który jest wytwarzany wyłącznie przez fitoplankton. Do tej pory uważano, że wskaźnik ten będzie dużo bardziej wiarygodny niż wspomniany tlen. Niestety najnowsze badanie pokazuje, że nawet w tym przypadku nie jest to pewnik, ponieważ okazuje się, że substancja ta mogłaby stanowić zawartość mgiełki organicznej unoszącej się nad planetą. Taki scenariusz jest zresztą możliwy w naszym sąsiedztwie. Księżyc Saturna wystawiony na bliższy kontakt ze Słońcem mogłby uruchomić reakcje chemiczne zmierzające do powstania siarczka dimetylu. Jednocześnie Tytan byłby nadal zbyt toksyczny dla życia jakie znamy.

Samo odkrycie prowadzi jednak badaczy do dość ciekawych wniosków. Wskazują oni, że w przypadku szukania nowej Ziemi możemy raczej spodziewać się powolnego upewniania się co do istnienia odpowiednich warunków dla życia a nie jednorazowego odkrycia. Biomarkery takie jak tlen ale też (CH3)2S nadal będą ważne, ponieważ będą nam sugerować istnienie życia, ale z pewnością nie będą o nim od razu przesądzać. Do tego konieczne będzie zbadanie kolejnych cząsteczek, które będą mogły nas utwierdzić w ocenie warunków do życia na danej planecie.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Sergey Nivens

Źródło tekstu: sciencealert.com