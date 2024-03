Zobacz rogatą kometę. Masz czas do 17 marca

Kometa 12P/Pons-Brooks ponownie zajaśniała na naszym niebie. Można ją jeszcze zobaczyć przez kilka nocy, później może to być utrudnione.

Kometa 12P/Pons-Brooks została odkryta w 1812 roku przez Jean-Louisa Ponsa. Ponownie zaobserwował ją William Robert Brooks dopiero w 1883 roku. To właśnie połączone nazwiska tych dwóch astronomów stworzyły jej nazwę. Okres obiegu komety wynosi 71 lat, co za tym idzie, jest to kometa typu Halleya, gdyż jej okres orbitalny jest dłuższy niż 20, lecz krótszy niż 200 lat. Tak się składa, żeteraz można ją ponownie zaobserwować na niebie.

12P/Pons-Brooks coraz jaśniejsza

Po 71 latach kometa 12P/Pons-Brooks ponownie zbliża się do Ziemi. Astronomowie, hobbyści i amatorzy już od kilku dni mogli zaobserwować ją na niebie, a będzie tylko lepiej. Obiekt stale zbliża się do naszej planety, dzięki czemu z biegiem czasu będzie coraz jaśniejszy. Aktualnie do 17 marca trwa okienko, w którym można kometę zaobserwować. Okazje, by ją zobaczyć będą również w kwietniu.

COMETA 12P/Pons-Brooks



📷 James Peirce pic.twitter.com/0AYi0zsAKV — Parc Astronòmic Prades (@parcastroprades) March 15, 2024

12P/Pons-Brooks znajdzie się najbliżej Ziemi już 2 czerwca 2024 roku. Wtedy zbliży się na odległość około 232 milionów kilometrów, więc nie jest żadnym zagrożeniem dla naszej planety. Mówi się na nią "rogata kometa" ze względu na erupcje, po których chmury lodu i gazu tworzą ślad przypominający rogi. Obiekt jest wypełniony kriomagmą, czyli mieszanką pyłu, gazu i lodu.

Zobacz: Sensacja na Marsie. Sekret był tuż pod nosem

Zobacz: Kolory meteorytów. Co znaczą? Wyjaśniono

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Tom's guide