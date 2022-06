Na tym zdjęciu uchwycono efekt dziwnego "tańca' galaktyk

Kosmiczny Teleskop Hubble'a znajduje się na niskiej orbicie okołoziemskiej już od ponad 30 lat. Pomimo początkowych problemów i późniejszych usterek, które potrafiły wyłączyć urządzenie z użytku na długie miesiące, teleskop nadal funkcjonuje i dostarcza niezwykłe zdjęcia z dalekich zakątków kosmosu. Tym razem obiektyw uchwycił galaktykę NGC 3718, która zadziwia swoim wyglądem.

NGC 3718 dazzles in this new #GalaxiesGalore image ✨



Hubble’s view shows the galaxy’s sinuous, twisting dust lane in detail as it sweeps by the core of the galaxy and curves into the surrounding gas.



Find out more: https://t.co/RQYFc0FDRD pic.twitter.com/31mRzmYDag