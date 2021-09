Polska chce szpiegować przy pomocy własnych satelitów

Polski sektor obronny od lat używa zdjęć satelitarnych zagranicznych podmiotów. Nowe, polskie konsorcjum może zmienić ten stan, dzięki czemu będziemy mieć własne satelity szpiegowskie.

Rozpoznanie prosto z orbity

Obrazy satelitarne są częścią naszej codzienności – są powszechnie wykorzystywane w meteorologii, oceanografii, rolnictwie, leśnictwie, geologii i wielu innych obszarach. Obserwacje satelitarne swoje początki mają w branży obronnej. Satelity rozpoznawcze, zwane inaczej wywiadowczymi lub szpiegowskimi, a najczęściej „satelitami podwójnego zastosowania”, to jednostki zajmujące się pozyskiwaniem obrazów satelitarnych w celach militarnych. Dostarczają one dokładne dane na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

Branża obronna mocno wyróżnia się na tle innych odbiorców obrazowania satelitarnego za względu na swoje wysokie wymagania w zakresie jakości obrazów. Z tego powodu zdjęcia dostarczone przez satelity rozpoznawcze powinny charakteryzować się wysoką rozdzielczością. Jest to jeden z najbardziej kluczowych parametrów układów optycznych satelitów wywiadowczych, ponieważ to właśnie ona określa, jakich rozmiarów obiekty mogą być dostrzeżone.

PIAST – Polish ImAging SaTellites

W odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego sektora obronnego powstało konsorcjum realizujące projekt PIAST (ang. Polish ImAging SaTellites) i składające się z kluczowych polskich podmiotów o kompetencjach pozwalających na budowę satelitów podwójnego zastosowania. Najistotniejsze dla jakości zdjęć komponenty – teleskopy obrazujące, zostaną wyprodukowane we Wrocławiu przez firmę Scanway. Jest to działający od lat w projektach kosmicznych podmiot założony przez absolwentów Politechniki Wrocławskiej, zajmujący się instrumentami optycznymi do urządzeń kosmicznych i przemysłowych. Firma zaprojektowała i wyprodukowała takie instrumenty jak teleskopy do satelitów ScanSAT i EagleEye.

Inne urządzenia leciały już na pokładzie rakiet suborbitalnych w projektach we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (projekty DREAM i TRACZ) oraz automatyzują wiele polskich linii produkcyjnych. Pozostałe podmioty w konsorcjum to Wojskowa Akademia Techniczna (lider), Creotech Instruments S.A. (dostawca platformy satelitarnej HyperSat), Centrum Badań Kosmicznych PAN, Centrum Badawcze Łukasiewicz Instytut Lotnictwa i PCO S.A.. Podmioty te, tworząc wspomniane wyżej konsorcjum, zostały zakwalifikowane do dofinansowania z prestiżowego programu SZAFIR, który ma na celu wsparcie rozwoju technologii kluczowych dla zdefiniowanych w programie gestorów technologii, między innymi Ministerstwa Obrony Narodowej.

Efektem tej współpracy będzie konstelacja satelitów obserwacyjnych, które w ciągu najbliższych 4 lat znajdą się na orbicie okołoziemskiej i dostarczą dane wywiadowcze możliwe do wykorzystania dla polskiej obronności i administracji.

Polski sektor obronny a obrazowanie satelitarne

Od lat polski sektor obronny bazuje na zdjęciach satelitarnych nabywanych od zagranicznych podmiotów. Ile nas kosztują takie zdjęcia?

Przykładowy koszt dostępu do konstelacji wysokorozdzielczych satelitów optycznych od jednego z komercyjnych dostawców, o rozdzielczości 50 cm na piksel, to ponad 100 tysięcy złotych za dość niewielki wycinek terenu w tak zwanym komplecie danych (kanały RGB i podczerwień).

Potrzeby uzyskania autonomii kraju w obszarze rozpoznania satelitarnego były dostrzegane i definiowane od kilku lat, natomiast na początku roku 2021 podczas jednego z najbardziej aktualnych paneli „Potrzeby wojska w obszarze rozpoznawania satelitarnego” została poruszona kwestia zmiany polityki pozyskiwania zdjęć satelitarnych. Szczegółowo omówiono temat zakupu albo stworzenia własnych satelitów oraz wejścia w posiadanie własnych, polskich nano- i mikrosatelitów, a także utworzenia narodowego programu satelitarnego, mającego na celu przede wszystkim zapewnienie polskim siłom zbrojnym autonomicznego dostępu do zobrazowań satelitarnych.

Zobacz: Kosmiczne technologie pomogą branży rolniczej

Zobacz: Kosmiczne ubezpieczenie: AXA szykuje ofertę na wakacje w przestrzeni

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Creotech Instruments, Scanway

Źródło tekstu: Scanway