Sensacja na polskim niebie. Naukowcy podzieleni

źródło: Karol Wójcicki, Z głową w gwiazdach W czwartkowy wieczór mieszkańcy Polski mieli okazję być świadkami niezwykłego widowiska na nocnym niebie. Około godziny 22:00 na niebie pojawiła się jasna, spiralna chmura przemieszczająca się na północ, co szybko stało się tematem dyskusji i spekulacji.

Karol Wójcicki, popularny popularyzator astronomii i autor bloga „Z głową w gwiazdach”, opisał to zjawisko jako „spiralny kształt z dwoma równoległymi obłokami”, które można było zobaczyć na niebie. Nietypowy obiekt natychmiast stał się tematem dokładnej analizy, a i faktycznie było nad czym się pochylić — autor aktualizował swój wpis w miarę dostępu do dodatkowych informacji.

Początkowo przypuszczano, że może to być drugi stopień rakiety Falcon 9 firmy SpaceX, która niedawno wyniosła na orbitę satelity obserwacyjne firmy Maxar. Obserwacje takich zjawisk są typowe podczas przygotowań do deorbitacji rakiety. Jednak Wójcicki zasugerował również możliwość, że mogło to być związane z nową misją NASA – testowaniem żagla słonecznego ACS3, przeznaczonego do napędu w długodystansowych podróżach kosmicznych.

Przelot tego ostatniego nastąpił przy tym nad Polską w prawie tym samym czasie i na bardzo podobnej trajektorii na tle gwiazd co Falcona 9. Jednak po dogłębnej analizie danych orbitalnych obu obiektów pierwsza teoria okazała się słuszna.

Było to przygotowanie do deorbitacji drugiego stopnia rakiety Falcon, zaledwie 30 minut po przelocie nad Polską, co jest zaskakująco szybkim manewrem (przed ukończeniem pierwszej orbity). Zbieg okoliczności z przelotem żagla słonecznego ACS3, który również przeleciał nad Polską w tym samym czasie, tylko dodał dramatyzmu całemu zdarzeniu.

Więcej zdjęć z tego nietypowego zdarzenia znajdziecie pod wpisem Karola Wójcickiego na Facebooku.

