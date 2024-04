Europejska konkurencja GPS zyska nowe satelity. Lecą ze SpaceX

System Galileo, czyli europejski GPS, dostanie 4 nowe satelity w 2024 roku. Przy okazji „wielorazowa” rakieta Falcon 9 zaliczyła dwudziesty udany start.

Falcon 9 wystartował w sobotę wieczorem czasu lokalnego z lądowiska Kennedy Space Center na Florydzie. SpaceX informuje, że to 20 start tego egzemplarza. To oznacza, że firma ma już zaliczone dwie „dwudziestki”. Wcześniej ten wynik osiągnęła inna rakieta typu Falcon 9, gdy wynosiła kolejną porcję satelitów Starlink.

Falcon 9 wyniósł europejskie satelity

Falcon 9 brał udział w misji Galileo L12. Miał na pokładzie satelity, które będą częścią konstelacji Galileo – europejskiego odpowiednika systemu GPS. Na orbicie jest już 28 satelitów, w 2024 roku zostaną dołączone jeszcze 4. System wymaga dodatkowej mocy. SpaceX nie podaje konkretnych informacji, ale dwa satelity prawdopodobnie poleciały właśnie z Falconem.

To pierwszy raz, gdy satelity europejskiego systemu pozycjonowania Galileo leciały z rakietą SpaceX. Wcześniej wynosiły je rosyjskie Sojuzy lub europejska Ariane 5. Relacje z „kosmiczne” Rosją zostały zerwane w lutym 2022 roku z powodów politycznych, więc używanie Sojuzów nie jest obecnie możliwe. Ariane 5 zaś została wycofana z użycia latem 2022 roku i nie ma jeszcze następcy. To otworzyło drogę do kontraktu komercyjnego ze SpaceX. Kontrakt obejmuje na dwa loty w 2024 roku.

Dwudziesty, czyli ostatni lot

Warto wiedzieć, że SpaceX nie będzie bić swojego rekordu tą rakietą. Nie będzie to możliwe. Satelity Galileo są umieszczane na średniej orbicie Ziemi, a więc 23 222 kilometry nad powierzchnią planety. To odległość zbyt duża, by Falcon 9 mógł ją pokonać, a potem wrócić i bezpiecznie wylądować. Rakieta nie ma dostatecznie dużo paliwa. Jej dwudziesty start był jednocześnie ostatnim. Wcześniej ten egzemplarz wynosił na orbitę między innymi satelity Starlink, GPS, Turksat, Intelsat i Intuitive Machines.

Możliwe, że jeszcze zobaczymy kolejne starty Falcona 9, który leciał na początku kwietnia ze Starlinkami. Ta konstelacja rezyduje na niskiej orbicie i po pokonaniu planowanej odległości rakieta miała zapas paliwa na lądowanie. Ten egzemplarz ma jeszcze przestrzeń na ponad 20 lotów.

SpaceX zaliczył już 41 misji orbitalnych w 2024 roku, 28 z nich wynosiło kolejne satelity Starlink.

