Naukowcy skonsternowani. Ten obiekt mógłby pożreć nas wszystkich

Jaka jest największa czarna dziura? Ten obiekt może budzić przerażenie. To prawdziwy potwór, który jest większy niż niektóre galaktyki.

Czarne dziury od lat spędzają sen z powiek naukowców. Chociaż dzisiaj nasza wiedza na temat tego typu obiektów jest dużo szersze niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, to wciąż wydaje się znikoma. Cały czas okrywamy nowe rzeczy, jak np. czarną dziurę o nazwie Phoenix A.

Największa czarna dziura

Przez wiele lat naukowcy żyli w przekonaniu, że największą czarną dziurą jest TON 618, która co prawda została wykryta już w 1957 roku, ale dopiero 13 lat później poznaliśmy jej prawdziwą naturę. Dzisiaj wiemy, że obiekt ten znajduje się 18,2 mld lat świetlnych od Ziemi i ma masę od 40 do nawet 66 mld Słońc. Jednak wcale nie musi to być największa czarna dziura.

W 2010 roku naukowcy odkryli Klaster Feniksa, który znajduje się 5,8 mld lat świetlnych od Ziemi. W jego środku znajduje się ogromna czarna dziura, która została nazwa Phoenix A. Według szacunków jest to największy znany nam obiekt tego typu. Może mieć masę nawet 100 mld Słońc. To prawdziwe monstrum!

Jak duży jest to obiekt? Przy założeniu, że czarna dziura się nie obraca (co jest bardzo prawdopodobne przy jej masie) jej horyzont zdarzeń ma średnicę 590,5 mld km. To tyle samo, ile wynosi odległość od Słońca do Plutona, ale przemnożona 100 razy.

Pokonanie całego obwodu czarnej dziury zajęłoby aż 71 dni i 14 godzin i to tylko pod warunkiem poruszania się z prędkością światła. Phoenix A jest większa niż niektóre galaktyki! A to nie koniec. Naukowcy szacują, że obiekt każdego roku zwiększa swoją masę o równowartość 60 Słońc.

Rzecz w tym, że na ten moment Phoenix A to teoria. Obserwacje naukowców muszą zostać potwierdzone dokładnymi obliczeniami. Dlatego też oficjalne miano największej znanej nam czarnej dziury nadal przypada TON 618.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: oprac. własne