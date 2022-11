NASA w końcu górą. Człowiek wróci na Księżyc

NASA już lata temu ogłosiła plan powrotu na Księżyc, lecz projekt napotkał wiele przeszkód. Artemis 1, czyli bezzałogowa misja i jednocześnie test, miała wystartować już 29 sierpnia. Nie udało się to ze względu na usterkę czujnika temperatury, który błędnie wskazywał temperaturę o 20 stopni wyższą niż jest to wymagane do prawidłowego działania silnika.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy, NASA próbowała wielokrotnie wystrzelić Space Launch System ze statkiem kosmicznym Orion, ale rakieta pozostawała na Ziemi. Pojawiały się kolejne usterki i czynniki meteorologiczne, które skutecznie uniemożliwiały pomyślny start. Nie udało się tego dokonać 3 września ani później 27 września. Kolejne starty uniemożliwiały tropikalne burze Ian a następnie Nicole. Pojawiła się nawet informacja o tym, że boosterom kończy się data ważności, co nakładało presję czasu na agencję.

Jednak dziś o 7:47 czasu polskiego w końcu udało się przeprowadzić pomyślny start rakiety Space Launch System z kosmodromu 39B z Centrum Kosmicznego im. Johna F. Kennedy'ego na Florydzie.

LIVE NOW: The #Artemis era of exploration begins today with @NASAArtemis I, the first integrated test flight of the rocket and spacecraft that will bring humanity to the Moon. Watch @NASA_SLS and @NASA_Orion embark on their first voyage. https://t.co/Ngak08VFb0