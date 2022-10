Jak wygląda "uśmiech" Słońca? NASA pokazuje niezwykłą fotografię

Artyści od tysiącleci stosują zabiegi antropomorfizacji i personifikacji, nadając cechy ludzkie zwierzętom, roślinom, przedmiotom, a nawet bogom. Jednak tym razem środkiem stylistycznym nie posłużyli się poeci, pisarze ani rzeźbiarze, lecz naukowcy z NASA, którzy opublikowali zdjęcie Słońca. Na fotografii widać jaśniejsze i ciemniejsze miejsca. Niby nic nadzwyczajnego, lecz tym razem ułożyły się one w uśmiech.

Say cheese! 📸



Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31