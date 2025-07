Okazuje się, że Mars jest czymś innym, niż sądziliśmy. To rozczarowuje

Tak przynajmniej wynika z interpretacji zebranych przez niego danych przez naukowców z Uniwersytetu w Chicago. Nie ma także co narzekać na sam łazik, bo ten odwalił kawał świetnej roboty. Tym, co rozczarowuje, jest tutaj... rzeczywistość .

Mars martwa planeta

Chodzi o to, że Mars nigdy nie był jak Ziemia. I chociaż rzeczywiście występowała na nim woda w stanie ciekłym i gęsta atmosfera, to wyniki analiz wskazują na to, że te okresy były stanami przejściowymi . Przez większość czasu natomiast Mars był zimną i suchą pustynią, na której warunki sprzyjające życiu były tylko krótkimi epizodami, tak jak katastrofy powodujące masowe wymierania były krótkimi epizodami na Ziemi.

Oznacza to, że na Marsie życie mogło nigdy nie powstać, a nawet jeśli do tego doszło, to nie było czasu na rozwój bardziej złożonych organizmów. Ciekła woda i atmosfera to coś, co się przydarzało na tej planecie, a nie po prostu było. Na szczęście u nas jest jej pełno, jak i promocji na saturatory, aby pić ją gazowaną.