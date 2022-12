NASA z kolejnym rekordem. Chodzi o Marsa

18 lutego 2021 roku na powierzchni Marsa wylądował łazik Perseverance w ramach misji MARS 2020. Jego głównym celem jest przemierzanie krateru Jezero w poszukiwaniu obiecujących miejsc do pobrania próbek, które następnie zostaną wysłane na Ziemię w celu dokładnego zbadania. Jednak wraz z łazikiem Perseverance, na powierzchnię Marsa przybył helikopter Ingenuity.

Helikopter marsjański został wysłany na powierzchnię Czerwonej Planety w celu przeprowadzenia serii testów. Dzięki niemu udało się wykonać pierwszy kontrolowany lot na innej planecie. Przez długi czas podróżował wraz z łazikiem Perseverance, dopóki nie znalazł się w odpowiednim miejscu na przeprowadzenie testowych lotów kontrolowanych. Co ciekawe, helikopter musi znajdować się w określonej odległości od łazika, gdyż w przeciwnym razie może stracić łączność z Ziemią.

Całe istnienie Ingenuity sprowadzało się do przeprowadzenia trzech testowych lotu. Co w praktyce może wydawać się łatwe, lecz w rzeczywistości takie nie jest ze względu na gęstość atmosfery na Marsie, która wynosi około 1% gęstości atmosfery ziemskiej. Pierwszy z nich odbył się 19 kwietnia 2021 roku i zakończył się sukcesem. Wtedy udało mu się wznieść na wysokość trzech metrów, zawisnąć na krótko, wykonać skręt i wylądować. Następne jego podróże były dalsze, dłuższe i bardziej ambitne. Największa odległość jaką przebył podczas jednego lotu to 704 metry.

An all-time high for the #MarsHelicopter!

Ingenuity completed Flight 35 over the weekend and set a new max altitude record, hitting 46 ft (14 meters) above the Martian surface. See more stats in the flight log: https://t.co/7DMHj9LkNX pic.twitter.com/qAj5H9Z68C