Co dalej z kotem na Księżyc? NASA przekazała złą wiadomość

Terminowość w ostatnich latach nie znajduje się wśród zalet NASA. Agencja ponownie przesuwa terminy kolejnych misji.

NASA zadecydowała, że po ponad 50 latach czas ponownie wyruszyć na Księżyc. W tym celu rozpoczęła program Artemis, który zakłada wysłanie czteroosobowej załogi na powierzchnię Srebrnego Globu. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem i agencja musi mierzyć się z poważnymi opóźnieniami.

NASA opóźnia kolejne misje

Statek Orion miał po raz pierwszy polecieć w stronę Księżyca przy wykorzystaniu systemu SLS jeszcze w 2016 roku, jednak start był wielokrotnie przekładany i odbył się dopiero 16 listopada 2022 roku w ramach programu Artemis. Pierwsza faza była bezzałogowa, natomiast astronauci do kolejnej zostali już wybrani. Artemis II początkowo miała odbyć się pod koniec 2024 roku, jednak agencja już wcześniej powiadomiła o znacznych opóźnieniach.

W rzeczywistości start misji odbędzie się nie wcześniej niż we wrześniu 2025 roku. To wymagało również dostosowania szacowanego czasu realizacji trzeciej fazy misji, która zakłada już załogowe lądowanie na Księżycu. Artemis III według NASA rozpocznie się we wrześniu 2026 roku, czyli zaledwie rok po poprzednim etapie, choć trzeba się liczyć z możliwością wystąpienia kolejnych opóźnień.

Zapewnienie bezpieczeństwa załogi jest głównym czynnikiem wpływającym na zmiany w rozkładzie lotów Artemis II. W ramach pierwszego testu lotu Artemis z załogą na pokładzie statku kosmicznego Orion misja przetestuje krytyczne systemy kontroli środowiska i podtrzymywania życia wymagane do wspierania astronautów. Testy NASA mające na celu kwalifikację komponentów zapewniających załodze bezpieczeństwo i powodzenie misji odsłoniły problemy, których rozwiązanie wymaga dodatkowego czasu. Zespoły rozwiązują problem z akumulatorem i stawiają czoła wyzwaniom związanym z komponentem obwodów odpowiedzialnym za wentylację powietrza i kontrolę temperatury.

- czytamy w oficjalnym oświadczeniu NASA.

Pojawia się zatem pytanie, co z programem Gateway? W założeniu będzie to pierwsza stacja kosmiczną orbitująca wokół Księżyca i jednocześnie następca Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Pierwsze komponenty miały zostać wystrzelone już w 2025 roku, lecz i tutaj NASA musiała przeprowadzić ponowną ewaluację planu. Okazuje się, że początek misji przypadnie najwcześniej na 2028 rok.

