NASA przez 133 dni nagrywała Słońce. Zobacz efekt [wideo]

NASA w ostatnim czasie fotografowała Słońce w celu lepszego zrozumienia procesów związanych z centralną gwiazdą naszego układu. Wynik został udostępniony w postaci nagrania, które może obejrzeć teraz każdy.

Słońce jest jednym z kluczowych czynników, które zapewniły dogodne warunki na Ziemi do powstania życia. Chociaż na przestrzeni tysiącleci odgrywa ono ważną rolę w życiu każdego człowieka, nie brakowało go również w sferze religijnej i zawsze jest stałym obiektem obserwacji astronomów, to nadal nie wiemy o nim wszystkiego.

Aby dowiedzieć się więcej o centralnej gwieździe naszego układu, NASA już na początku wieku rozpoczęła program Living With a Star (LWS). Aktualnie projekt korzysta z trzech sond: wystrzelonej w 2010 roku SDO, wystrzelonej w 2018 roku PSP i w 2020 roku SoIO. To właśnie ta pierwsza jest autorem zdjęć, które stworzyły film poklatkowy, ukazujący 133 dni Słońca. Mowa tu oczywiście o ziemskich dniach.

Fotografie wykorzystane w filmie były robione w 108 sekundowych odstępach przez instrument EVE (Extreme Ultraviolet Variability) należący do sondy Solar Dynamics Observatory. Każdego dnia sonda przesyła na Ziemię dziesiątki tysięcy zdjęć o objętości około 1,5 TB.

Ten 133-dniowy film poklatkowy pokazuje zdjęcia zrobione przy długości fali 17,1 nanometra, która jest długością ekstremalnego ultrafioletu i pokazuje najbardziej zewnętrzną warstwę atmosferyczną Słońca: koronę

- czytamy w opisie filmu.

Na filmie możemy zobaczyć, jak w ultrafiolecie wygląda Słońce i jakie zmiany zachodzą na jego powierzchni od 12 sierpnia do 22 grudnia 2022 roku. Nie wszystkie ujęcia się udały. Część jest przyciemniona lub zasłonięta ze względu na zaćmienie przez Ziemię lub Księżyc. Jednym z głównych założeń projektu jest lepsze zrozumienie zjawisk zachodzących w Słońcu i na jego powierzchni, by móc dokładniej przewidywać pogodę kosmiczną, która może mieć wpływ na działanie sztucznych satelitów lub nawet ziemskiej infrastruktury.

