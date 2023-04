Woda na Marsie? Są nowe dowody

Naukowcy odkryli kolejne ślady wody na Marsie. Mogła zniknąć znacznie później, niż myśleliśmy.

Powierzchnię Marsa w przeszłości pokrywała woda. To stwierdzenie w dzisiejszych czasach właściwie nie podlega dyskusji. Historia Czerwonej Planety w dalszym ciągu skrywa jednak wiele tajemnic.

Chińscy naukowcy dokonali ważnego odkrycia

Przykładowo, kiedy woda zniknęła z powierzchni naszego kosmicznego sąsiada? Jak sugerują dane dostarczone przez chiński łaziki Zhurong, mogło to nastąpić znacznie później niż do tej pory zakładaliśmy. Analiza powierzchni czterech niewielkich diun na powierzchni planety ukazały obecność niewielkich struktur, sugerujących, że obszar ten mógł znajdować się pod wodą między 1,4 miliona i 400 tys. lat temu.

Odkrycie chińskich naukowców wywraca do góry nogami naszą wiedzę na temat geologicznej przeszłości Marsa. Dominująca dotychczas teoria sugerowała, że na skutek gwałtownej zmiany klimatu płynna woda zniknęła z powierzchni planety ok. 3 miliardów lat temu. Ostatnie odkrycia zmuszają do rewizji tego poglądu.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Space.com