Aktualizacja na Marsie. Teraz misja przebiegnie sprawniej

NASA poinformowała o aktualizacji marsjańskiego łazika, która z powodzeniem została zaimplementowana na początku miesiąca. Teraz maszyna będzie działać szybciej i nie będzie wymagała tak długich przerw, jak dotychczas.

Aktualizacje oprogramowania są bardzo ważną częścią technologii. Wystarczy spojrzeć na to, jak często pojawiają się nowe wersje na smartfony, tablety, czy komputery. Zapewniają one płynną pracę urządzenia i zwiększają skuteczność zabezpieczeń. Jednak aktualizacje są potrzebne nie tylko tu na Ziemi. Ostatnio NASA przeprowadziła jedną na Marsie.

Łazik Curiosity został zaktualizowanych

Łazik Curiosity już od 2012 roku eksploruje dno krateru Gale. Nie da się jednak ukryć, że w porównaniu do Perseverance jest on już nieco przestarzały. Najnowsza aktualizacja sprawi, że przynajmniej w niektórych aspektach będzie działał sprawniej niż dotychczas. Aktualizację przeprowadzono na początku miesiąca. Curiosity 3 kwietnia przeszedł w stan uśpienia, by wybudzić się z niego cztery dni później.

Jak wskazuje NASA, aktualizacja wprowadziła około 180 poprawek w systemach łazika. Jedną z najważniejszych jest poprawa systemów jazdy i sterowania, które zredukują zużycie kół maszyny. Inne zmiany upraszczają i usprawniają kod, który jest częścią łazika od 2012 roku.

Eksperci zapewniają, że teraz łazik w niektórych przypadkach będzie w stanie "myśleć" bez zatrzymywania się i na bieżąco będzie analizował swoją pozycję oraz dostosowywał trasę. Zdolny do tego jest Perseverance, więc Curiosity w tym aspekcie będzie go przypominał. Łazik będzie w stanie szybciej wykryć przeszkody i dostosować trasę. W ten sposób zmniejszy się zużycie jego kół.

To nie pozwoli Curiosity jechać tak szybko jak Perseverance, ale zamiast zatrzymywać się na całą minutę po segmencie jazdy, zatrzymujemy się tylko na chwilę lub dwie

- wyjaśnia Jonathan Denison z NASA.

Jak zauważają specjaliści z NASA, mniej zatrzymywania się i krótsze przerwy to również mniejsze zużycie energii. Zostały wprowadzone również dwie dodatkowe komendy dotyczące mobilności łazika.

