Kosmiczna misja ESA zagrożona. Wiemy, gdzie leży problem

Nie tak dawno, mogliśmy obserwować start misji JUICE, którą można uznać za jeden z najambitniejszych projektów Europejskiej Agencji Kosmicznej w ciągu ostatnich lat. Okazuje się, że sonda napotkała już pierwsze przeszkody.

14 kwietnia odbył się start rakiety Ariane 5 z kosmodromu w Gujańskim Centrum Kosmicznym. Jej zadaniem było wynieść europejską sondę JUICE w przestrzeń kosmiczną. Udało się tego dokonać, lecz już teraz, pół miesiąca po starcie pojawiły się pierwsze, poważne problemy techniczne.

Sonda JUICE nie może rozłożyć anteny RIME

Sonda JUICE docelowo ma się znaleźć w układzie Jowisza, gdzie zajmie się obserwacją gazowego olbrzyma oraz jego najważniejszych księżyców, czyli Ganimedesa, Kalisto i Europy. Jednak na pierwsze wyniki badań przyjdzie nam trochę poczekać, gdyż sonda dotrze do docelowego miejsca nie wcześniej niż za 8 lat.

Okazuje się, że cała misja może być zagrożona, gdyż sonda nie jest w stanie rozłożyć ramienia z anteną RIME (Radar for Icy Moon Exploration). Jak podaje Europejska Agencja Kosmiczna, manewr blokuje drobny element, który utknął we wsporniku montażowym. Inżynierowie głowią się nad rozwiązaniem problemu i można zauważyć delikatne postępy w rozkładaniu anteny. Nie wyklucza się możliwości, że konieczne będzie odpalenie silników, by obrócić sondę.

Podobnych problemów nie było podczas rozkładania innych instrumentów.

