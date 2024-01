Myliliśmy się w sprawie Marsa. Czas zmienić podręczniki

Naukowcy stworzyli rekonstrukcję 3D przepływu lawy pod powierzchnią Marsa w jednym z regionów Czerwonej Planety. Okazuje się, że może ona o wiele bardziej aktywna niż dotychczas sądzono.

Aktualnie znajdujemy się o krok od ponownego wysłania człowieka na Księżyc. Wszystko wskazuje na to, że później agencje kosmiczne podejmą próbę wysłania pierwszego człowieka na Marsa, by finalnie wybudować tam habitat, który byłby bazą naukową dla specjalistów. Problemem jest tutaj nie tylko kolosalna odległość między planetami, lecz również surowe warunki na Marsie. Okazuje się jednak, że Czerwona Planeta może być o wiele bardziej aktywna, niż do tej pory przypuszczano.

Mars jest bardziej aktywny, niż mogło się wydawać

Zespół naukowców z NASA podjął próbę stworzenia rekonstrukcji 3D pływów lawy na Marsie, w regionie Elysium Planitia. Analizując dostępne obrazy i dane z radarów penetrujących powierzchnie planety dokonano ciekawego odkrycia. Około miliona lat temu erupcje wulkanów miały miejsce na bardzo dużym obszarze. Oznacza to, że aktywność wulkaniczna była nowsza i bardziej intensywna, niż wcześniej zakładano.

Pod badanym regionem naukowcy zaobserwowali pióropusz płaszcza, czyli pionowe strefy nagrzanej materii o wysokiej temperaturze. Obszar ten może być odpowiedzialny za intensywną aktywność sejsmiczną i wulkaniczną.

Równoległe badania przeprowadzili naukowcy z Lunar and Planetary Laboratory na Uniwersytecie w Arizonie. Skorzystali oni z obrazów o wysokiej rozdzielczości z kamer Context i HiRISE należącej do NASA sondy Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Ich wnioski były podobne, co w przypadku naukowców z NASA. Łącznie odnotowano około 40 różnych zdarzeń wulkanicznych.

To jednak nie wszystko, gdyż naukowcom udało się zebrać dowody na występowanie zjawiska eksplozji pary, co sugeruje, że na Czerwonej Planecie nadal mogą występować procesy hydrotermalne. Według naukowców takie warunki mogą sprzyjać rozwojowi drobnoustrojów na Marsie.

