Kwadrantydy 2024. Koniecznie spójrz dzisiaj w niebo

Kwadrantydy ponownie będą widoczne na niebie, choć Księżyc może przeszkodzić w obserwacjach. Oto pierwszy deszcz meteorów 2024 roku.

Roje meteorów to gratka nie tylko dla fanów astronomii, którzy swoimi mniej lub bardziej specjalistycznymi teleskopami obserwują nocne niebo. Ze względu na to, że nie trzeba mieć profesjonalnego sprzętu, by takie zjawiska zaobserwować, budzą one duże zainteresowanie wśród postronnych osób. Właśnie trwa deszcz meteorów znanych jako Kwadrantydy, a już wkrótce będzie można zobaczyć na niebie ich maksymalną aktywność.

Kwadrantydy 2024 - maksimum przypada na przełom 3 i 4 stycznia

W tym roku szczyt Kwadrantydów przypada na noc z 3 na 4 stycznia, jednak część obserwatorów może być zawiedziona. Po pierwsze obserwacja ich nie będzie łatwa ze względu na położenie Księżyca, który znajduje się w okolicach gwiazdozbioru Panny oraz będzie w III kwadrze, a jego jasność wyniesie -10m08. Po drugie, przeszkodzić mogą również warunki atmosferyczne. Zaleca się, by spoglądać w niebo z miejsca znajdującego się daleko od zanieczyszczenia świetlnego miast.

Typowe ZHR (Godzinowa liczba Zenitalna) dla roju Kwadrantydów w maksimum wynosi około 120 meteorów na godzinę, a zjawisko cechuje się wysoką aktywnością. Jednak realna liczba meteorów może okazać się sporo niższa. Przemieszczają się one z północnego nieba z prędkością 41 km/s i cechują dużą jasnością. Radiant roju znajduje się na pograniczu gwiazdozbiorów Wolarza, Herkulesa i Smoka.

Nazwa Kwadrantydów pochodzi od Quadrantis muralis, nieistniejącego już gwiazdozbioru, ustanowionego w 1795 roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock