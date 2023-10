Saturn skrywa tajemnicę. Nowe odkrycie odmieni podręczniki

Saturn jest jedną z najbardziej charakterystycznych planet w naszym układzie słonecznym. Naukowcy odkryli pewną rzecz, związaną z jego pierścieniami.

Saturn, dzięki swoim pierścieniom, jest najbardziej charakterystyczną planetą w naszym układzie słonecznym. Do tej pory nie wiedzieliśmy, jak dokładnie one powstały, a przynajmniej nie mieliśmy co do tego 100-procentowej pewności. Tymczasem najnowsze odkrycie naukowców rzuca na to nowe światło, które może odmienić szkolne podręczniki.

Jak powstały pierścienie Saturna?

Naukowcy z NASA, we współpracy z innymi agencjami kosmicznymi, przeprowadzili dużą symulację, która wykazała, że pierścienie Saturna mogły powstać wskutek zderzenia się dwóch lodowych księżyców. Miało do tego dojść zaledwie kilkaset milionów lat temu, co w skali całego kosmosu jest okresem dość krótkim.

Jest jeszcze wiele rzeczy, których nie wiemy o systemie Saturna, w tym o jego księżycach, a zwłaszcza Enceladusie, na którym być może istnieje środowisko mogące być odpowiednie dla życia. Dlatego tak ekscytujące jest korzystanie z dużych symulacji, aby lepiej zbadać, jak mogły się one rozwinąć.

- powiedział Jacob Kegerreis, jeden z naukowców NASA.

Naukowcy w swojej symulacji wykorzystali superkomputer należący do Uniwersytetu Durham. Dzięki temu mogli przeprowadzić bardzo skomplikowane obliczenia z rozdzielczością ponad 100 razy wyższą niż we wcześniejszych badaniach. Symulacja wykazała, że zderzenie dwóch lodowych księżyców mogło doprowadzić do rozproszenia lodu w granicy Roche'a i w ten sposób powstały pierścienie.

Poza tym zderzenie, jak wynika z symulacji naukowców, mogło zakłócić orbitę innych księżyców i doprowadzić do kolejnych kolizji. W ten sposób miały powstać dzisiaj nam znane księżyce Saturna. Z kolei do samego zderzenia miało dojść przez Słońce i jego niewielkie efekty grawitacyjne.

To oczywiście tylko teoria, ale tłumaczy wiele kwestii, które wcześniej nie do końca były dla naukowców jasne. Z pewnością sprawa wymaga kolejnych badań, ale być może już wkrótce konieczne będzie zaktualizowanie szkolnych podręczników o nową wiedzę.

Zobacz: Odnaleziono drugą Ziemię? Fascynujący sekret egzoplanety K2-18b

Zobacz: Sekret Marsa. Poszuka go nowy algorytm

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: NASA