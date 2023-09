Sekret Marsa. Poszuka go nowy algorytm

Naukowcy opracowali nowy algorytm, który pomoże w poszukiwaniach życia na obcych planetach. Wykorzystuje on sztuczną inteligencję i charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością.

Sztuczna inteligencja to ostatni krzyk mody w szeroko pojętym świecie nowych technologii. Jak się okazuje, ma ona do zaoferowania znacznie więcej, niż tylko pisanie przeciętnej jakości artykułów na portale technologiczne i zabieranie pracy wyzyskiwanym artystom. Naukowcy znaleźli sposób, by zaprzęgnąć AI do poszukiwania życia na obcych planetach.

Sztuczna inteligencja pomoże w poszukiwaniach życia

Mowa tu o nowym algorytmie, który na podstawie przedstawionych próbek potrafi z 90-procentową skutecznością określić, czy zawiera ona ślady życia. Już wkrótce takie rozwiązanie może się stać kluczowym elementem sensorów montowanych na marsjańskich łazikach oraz innych pojazdów wysyłanych w najdalsze zakątki Układu Słonecznego.

Jak to działa? W gruncie rzeczy podobnie do dotychczasowych rozwiązań. Nowy algorytm analizuje próbki pod kątem występowania określonych związków chemicznych, np. aminokwasów, które mogą świadczyć o jej biologicznym pochodzeniu. Jednocześnie potrafi rozróżnić substancje wytworzone naturalnie od tych, które powstały np. w warunkach laboratoryjnych, bazując na częstotliwości ich występowania oraz innych towarzyszących im związków chemicznych.

Całość ma pozwolić na skuteczną detekcję śladów życia i to nawet w przypadku skamieniałych próbek liczących dziesiątki milionów lat.

Co ciekawe, nowa technologia może się okazać przydatna nie tylko podczas badania kosmosu, ale także naszej rodzimej planety. Przykładowo, już są plany, by wykorzystać nowy algorytm do analizy próbek pobranych w rejonie Pilbara w Zachodniej Australii. W ten sposób powinniśmy raz na zawsze rozwiać wątpliwości co do tego, kiedy na Ziemi pojawiły się pierwsze organizmy żywe.

Zobacz: Makaronowa tajemnica Kosmosu. Naukowcy zaskoczeni nowym odkryciem

Zobacz: Odnaleziono drugą Ziemię? Fascynujący sekret egzoplanety K2-18b

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Space.com