Epokowa chwila. Jest pierwszy mandat za zachowanie w kosmosie

Mamy to! Jest pierwsza kara za śmiecenie… w kosmosie.

Powierzchnia Ziemi jest już totalnie zaśmiecona, a teraz nasz gatunek zabiera się za zostawianie odpadów w jej najbliższej okolicy. Czy tak będzie już zawsze?

Przełomowa kara za kosmiczne śmieci

Śmiecenie leży w ludzkiej naturze, ale właśnie została nałożona precedensowa kara, która powinna ograniczyć proceder. Regulatorzy z USA wlepili bowiem mandat za nieprawidłowe zdjęcie obiektu z orbity. Winny dostawca telewizji satelitarnej musi zapłacić 150 tysięcy dolarów.

Federalna Komisja Komunikacji (FCC) ukarała firmę Dish Network za to, co stało się z obiektem EchoStar-7, do niedawna pracującym na orbicie geostacjonarnej. Satelita był w użyciu od 2002 roku. Początkowo miał pracować 12 lat, ale licencja na używanie została przedłużona. W końcu EchoStar-7 miał odejść na emeryturę w lutym 2022.

Satelita miał być zdjęty z orbity. Dish działał zgodnie z planem, ale niemal 2-tonowy obiekt został przesunięty niżej, niż zakładała umowa nadawcy z FCC. Silniki miały wynieść go 300 km ponad orbitę operacyjną, z braku paliwa jednak było to zaledwie 122 km. Według FCC EchoStar-7 stanowił przez to zagrożenie – istniało realne ryzyko, że mógłby zostać kosmicznym wrakiem na orbicie okołoziemskiej.

Nie można sobie na to pozwolić w momencie, gdy eksploracja kosmosu dostarcza nam przełom za przełomem, a pozostający na powierzchni planety oddają własne życie w ręce takich rozwiązań, jak GPS czy internet satelitarny. Dlatego FCC zdecydowała się po raz pierwszy (i na pewno nie ostatni) nałożyć karę za nieprawidłowe usunięcie satelity z orbity. Dish zawarł ugodę z komisją na początku października 2023 roku i zapłaci karę.

To jednak nie zmniejsza ryzyka, jakie stanowią kosmiczne śmieci. Europejska Agencja Kosmiczna szacuje, że wokół planety już krąży dobrze ponad milion kawałków złomu większych niż 1 cm. Są dość duże, by uszkodzić potrzebne nam wszystkim urządzenia.

