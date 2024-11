To była potężna kolizja. Kosmiczne prędkości i ogromne zniszczenia

To była dosłownie kosmiczna kolizja. Jedna ze znajdujących się w przestrzeni kosmicznej galaktyk uderzyła w drugą z niewiarygodną wręcz prędkością 3,2 miliona kilometrów na godzinę, a wszystko to zostało nagrane przez astronomów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Astronomowie na łamach Monthly Notices of the Royal Astronomical Society opisali właśnie potężną, kosmiczną kolizję. Jedna ze znajdujących się w kwintecie Stephana galaktyk uderza właśnie w grupę innych obiektów tego typu doprowadzając przy tym do wyzwolenia ogromnej fali uderzeniowej, która znacząco wpłynęła na kształt tego obszaru. Mimo ogromnej prędkości, przez wielkie odległości my obserwujemy to jednak jako film w bardzo zwolnionym tempie.

Kosmiczna kolizja

Jak sama nazwa wskazuje Kwintet Stephana to struktura złożona z pięciu galaktyk znajdujących się blisko siebie. Odkryty w 1877 roku nie jest jednak tak spokojny jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. To co widzimy jest bowiem jak miejsce po wypadku, gdzie rozrzucona materia znajduje się dookoła centrum zdarzenia. Brały w nim udział cztery z pięciu znajdujących się tam galaktyk. Obecnie jednak ponownie zbliżają się do siebie, by ostatecznie zamienić się najprawdopodobniej w jeden, gigantyczny obiekt tego typu.

Choć galaktyki poruszają się obecnie z prędkością milionów kilometrów na godzinę, ze względu na dzielące ich odstępy połączenie może mieć miejsce dopiero za kilka milionów lat. Jeśli jednak chodzi o piąty obiekt to jest on bezpieczny. Choć z naszej perspektywy wydaje się on blisko pozostałej grupy, to jednak w rzeczywistości dzieli go 200 milionów lat świetlnych od reszty – podaje portal newatlas.com

Odkrycia dokonano za pomocą WEAVE, nowego spektrografu dodanego do Teleskopu Williama Herschela w Hiszpanii, wraz ze wsparciem danych pozyskanych za pomocą LOFAR, teleskopu Jamesa Webba i Very Large Array. To właśnie te pomiary pokazały, że obecnie najbardziej aktywnym i jednocześnie niszczącym elementem jest galaktyka NGC 7318b, która kieruje się na pozostałe trzy obiekty od tyłu, patrząc z perspektywy Ziemi. Obiekt ten ma zmierzać w stronę pozostałych z ogromną prędkością wynoszącą 3,2 mln km/h, wywołując przy tym jednocześnie wielką falę uderzeniową w sąsiednich galaktykach.

Zebrane dane mają pomóc w dalszej obserwacji tego obiektu, a także lepszemu zrozumieniu procesu powstawania i ewolucji galaktyk.

Zobacz: Podręczniki do kosza. Ta planeta zaskoczyła nawet astronomów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NASA, ESA, CSA, and STScI, domena publiczna

Źródło tekstu: newatlas.com