Obserwuj niebo. Ostatni raz coś takiego widzieli Neandertalczycy

Jedna z najbardziej interesujących komet ponownie zawitała w Układzie Słonecznym. Ostatni raz do tego doszło 50 tysięcy lat temu, czyli zjawisko mogli na niebie zaobserwować Neandertalczycy.

Aktualnie przez nasz Układ Słoneczny przemierza kometa C/2022 E3 (ZTF), którą po raz ostatni gołym okiem można było zaobserwować około 50 tysięcy lat temu. Wspomniane ciało niebieskie zeszłego dnia znalazło się w peryhelium, czyli najbliżej położonym Słońca punkcie na swojej orbicie. Warto jednak zauważyć, że to nie koniec jej podróży i w najbliższym czasie będzie stawać się coraz jaśniejszym punktem na naszym niebie.

Kometa C/2022 E3 (ZTF) - co trzeba o niej wiedzieć?

C/2022 E3 (ZTF) jest kometą długookresową, która po raz pierwszy została zaobserwowana w marcu 2022 roku przez astronomów Bryce'a Bolina i Franka Masciego z użyciem sondy Zwickiy Transient Facility (ZTF). Pochodzi ona najprawdopodobniej z Obłoku Oorta i po raz ostatni przelatywała w tak bliskiej odległości od Ziemi około 50 tysięcy lat temu. Wtedy po Ziemi chodzili jeszcze Neandertalczycy.

Aktualnie kometa minęła już peryhelium, lecz to nie koniec jej przygody w Układzie Słonecznym, gdyż stale zbliża się do Ziemi i będzie coraz lepiej widoczna. Istnieje szansa, że przy sprzyjających warunkach atmosferycznych będzie można zobaczyć jej przelot gołym okiem. Szansę na jej zobaczenie będziemy mieli od 24 stycznia do 1- lutego, przy czym najjaśniejsza będzie na początku lutego. W celu podziwiana tego zjawiska warto udać się poza miasto, w miejsce, gdzie zanieczyszczenie świetlne będzie mniej zauważalne.

Źródło zdjęć: C/2022 E3 (ZTF) fot. Dan Bartlett

Źródło tekstu: Space.com