Rosja poległa ale Indie dały radę. Sukces misji Chandrayaan-3

Dotychczas na powierzchni Księżyca znalazły się maszyny wysłane wyłącznie przez trzy kraje: Stany Zjednoczone, Chiny i Związek Radziecki. Teraz do tego grona można zaliczyć również Indie, które właśnie świętują sukces misji Chandraayan-3. Lądownik Vikram wykonał udane miękkie lądowanie w okolicach południowego bieguna.

14 lipca bieżącego lotu mogliśmy podziwiać rakietę Launch Vechicle Mark III, która z powodzeniem wyniosła indyjską sondę w przestrzeń kosmiczną. Na lądowanie na Księżycu trzeba było jednak czekać ponad miesiąc, lecz w końcu lądownik Vikram dotarł bezpiecznie na powierzchnię Srebrnego Globu.

Chandrayaan-3 Mission:

Updates:



The communication link is established between the Ch-3 Lander and MOX-ISTRAC, Bengaluru.



Here are the images from the Lander Horizontal Velocity Camera taken during the descent. #Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/ctjpxZmbom