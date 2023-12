Słońce wystrzeliło. Zjawisko jest równie piękne, co niebezpieczne

Słońce zapewniło nam niesamowity spektakl. Mamy szczęście, bo obserwatorium NASA sfotografowało wydarzenie.

Słońce wystrzeliło doskonale widoczną flarę. Szczyt jasności zjawiska miał miejsce 14 grudnia 2023 roku o godzinie 18:02 czasu polskiego.

Flara została zaobserwowana i zarejestrowana przez Solar Dynamics Observatory, prowadzone przez NASA. Animacja poniżej została złożona ze zdjęć zrobionych w paśmie ultrafioletu. Jasne punkty to ekstremalnie gorąca materia.

Flara została zaklasyfikowana w skali X, używanej do opisywania najbardziej intensywnych zjawisk tego typu. Ocena jasności, nadana przez specjalistów, to X2.8. Ostatni raz mieliśmy okazję obserwować tak silne zjawisko w 2017 roku i jest to najsilniejszy wyrzut w bieżącym cyklu słonecznym. Jeszcze nie ma pewności, czy flara miała komponent skierowany w naszą planetę.

Flary słoneczne to nie tylko szalenie interesujący widok. To przede wszystkim potężne wyrzuty energii, która może dotrzeć do planet Układu Słonecznego. Poza promieniowaniem UV, jak na animacji powyżej, emitują też inne częstotliwości fal elektromagnetycznych. Mogą one zakłócić działanie sprzętu na Ziemi, w tym komunikacji radiowej, sieci energetycznych, systemów nawigacji satelitarnej czy sygnalizacji kolejowej. Szczególnie zagrożeni są astronauci oraz statki przebywające w przestrzeni kosmicznej.

Flary słoneczne mają też ogromny wypływ na pogodę i pole magnetyczne Ziemi i innych obiektów. To kolejny element, dokładający się do chaosu, który nas otacza.

