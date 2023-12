Putin spotkał się ze swoim sobowtórem. Jest nagranie

Czy Władimir Putin ma sobowtóra? To pytanie od lat spędza dziennikarzom sen z powiek.

O tym, czy Władimir Putin ma sobowtóra, mimo ciągłych zaprzeczeń ze strony Kremla, dyskutuje się od lat. Tym razem jednak nie tylko nie można mieć w tej kwestii wątpliwości, ale też sam prezydent Federacji Rosyjskiej skonfrontował się ze swym dublerem na żywo. I jak donosi „Reuters”, na moment zabrakło mu słów.

14 grudnia Putin występował w telewizyjnej audycji na żywo, gdy, ku jego zaskoczeniu, na ekranie znajdującego się w studio telebimu pokazano mu jego klona wygenerowanego przez AI.

Władimir Władimirowicz, witam, jestem studentem państwowego uniwersytetu w Petersburgu. Chcę zapytać, czy to prawda, że ​​masz wielu dublerów (...) Jak postrzegasz zagrożenia, jakie sztuczna inteligencja i sieci neuronowe wnoszą do naszego życia?

– zapytał cyfrowy sobowtór, wywołując uśmiechy na twarzach publiki.

Po krótkiej chwili zastanowienia, rosyjski prezydent odpowiedział: „Widzę, że możesz być podobny do mnie i mówić moim głosem. Ale przemyślałem to i zdecydowałem, że tylko jedna osoba może być taka jak ja i mówić moim głosem, i to będę ja sam”. Zapewnił też, że jest to pierwsza sytuacja, w której spotyka się ze swym odpowiednikiem.

Jak wiadomo, media od dawna spekulują o potencjalnych sobowtórach Putina, którzy mieliby zastępować go z powodu ciężkiej choroby. Niemniej nie ma w tej sprawie jednoznacznych dowodów.

