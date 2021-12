Marzenia Elona Muska oddalają się - jego firmie grozi bankructwo

Elon Musk ma marzenie, aby wysłać ludzi na Marsa. Wizja ta staje się jednak coraz bardziej nierealna, ponieważ SpaceX grozi bankructwo.

Elon Musk wielokrotnie podkreślał, że jednym z jego celów jest wysłanie ludzi na Marsa. W jego ocenie Czerwona Planeta jest jednym z kierunków, w którym powinniśmy zmierzać w naszej ekspansji kosmosu. Między innymi dlatego stworzył firmę SpaceX, która pracuje nad stosunkowo tanimi i bezpiecznymi rakietami.

SpaceX na skraju bankructwa?

Niestety, wygląda na to, że wizja i marzenie jednego z najbogatszych ludzi na świecie coraz bardziej się oddala. Media dotarły do wewnętrznego e-maila, który Elon Musk wysłał do wszystkich pracowników. Podkreślił w nim, że firma jest obecnie w trudniej sytuacji i jeśli nie uporają się z problemami, to grozi im bankructwo.

O co dokładnie chodzi? O silniki Raptor, których projekt okazał się dużo bardziej wymagający, niż początkowo mogło się wydawać. Te wykorzystywane są w rakietach Starship. Z powodu problemów z produkcją silników SpaceX nie jest w stanie wysyłać na orbitę kolejnych satelitów do obsługi internetu Starlink.

Sprowadza się to do tego, że stoimy w obliczu realnego ryzyka bankructwa, jeśli nie uda nam się osiągnąć wskaźnika lotów statku kosmicznego przynajmniej raz na dwa tygodnie w przyszłym roku.

- napisał Elon Musk w e-mailu do pracowników.

Docelowo silniki Raptor mają być użyte również w misji wysłania ludzi na Księżyc, która zaplanowana jest na 2023 rok, a w przyszłości również na Marsa. Póki co wizja ta coraz bardziej się oddala. Niedawno z firmy odeszło dwóch wiceprezesów, którzy byli odpowiedzialni między innymi za produkcję silników Raptor.

