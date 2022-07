Elon Musk ma problem. Jego rakieta wybuchła (wideo)

To miał być historyczny moment dla Elona Muska i jego przedsiębiorstwa przemysłu kosmicznego SpaceX, lecz jeszcze chwilę na to poczekamy. Nastąpiła nieoczekiwana eksplozja podczas testów.

Przemysł kosmiczny charakteryzuje się tym, że jest niesamowicie kosztowny. W związku z tym przedsiębiorstwa chcą zminimalizować wydatki. Ich pierwszym celem jest stworzyć komponenty wielokrotnego użytku. W ten sposób uda im się zaoszczędzić wiele pieniędzy. Tym właśnie zajmuje się teraz SpaceX, lecz nieoczekiwanie podczas testów doszło do eksplozji.

W zeszłym tygodniu SpaceX udostępnił zdjęcia rakiety nośnej Starship zmierzającej do wyrzutni w celu testów. SpaceX niedawno otrzymał zielone światło od Federalnego Urzędu Lotnictwa po tym, jak opublikował swój przegląd środowiskowy rakiety.

