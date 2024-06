Chiny wylądowały po ciemnej stronie Księżyca. Tak się pisze historia

Kapsuła badawcza chińskiej sondy kosmicznej Chang'e-6 dotarła do niewidocznej części Księżyca. Wylądowała w nocy z soboty na niedzielę, a lądowanie miało miejsce o 22.23 czasu środkowoeuropejskiego. Wszelkich informacji dostarczyła Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna (CNSA), a celem misji jest pobranie próbek gruntu księżycowego.

Całe to kosmiczne przedsięwzięcie rozpoczęło się 3 maja. Ma ono zakończyć się dostarczeniem na Ziemię około dwóch kilogramów materiału badawczego z gleby oraz skał, pobranych z niewidocznej części Księżyca. Lądowanie sondy z materiałem badawczym zaplanowano na 25 czerwca.

