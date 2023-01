Chińczycy lądują na Księżycu. Tak jakby

Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna już od dłuższego czasu nie ukrywa swoich głównych założeń. Jednym z ich kluczowych celów jest wysłanie człowieka na Księżyc. Następnym ich krokiem będzie założenie tam bazy, w której będzie można prowadzać badania. Jedna z najważniejszych postaci w chińskiej aeronautyce zaprezentowała, jak to wszystko może wyglądać.

Jeszcze w grudniu, w Centralnej Telewizji Chińskiej (CCTV) wystąpił Wu Yansheng, prezes China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Przedstawił on na antenie prezentację dotyczącą planów Chińskiego Programu Kosmicznego na najbliższe lata.

Podczas prezentacji nie zabrakło animacji pokazującej dokowanie statku na orbicie Księżyca. Następnie można było zobaczyć astronautę niosącego flagę Chińskiej Republiki Ludowej, gdy wychodzi na powierzchnię Srebrnego Globu ze specjalnego lądownika.

Chinese lunar landing: Today CASC chairman Wu Yansheng gave a presentation on a new space journey to build a powerful space nation, or some such. It also included CCTV broadcasting renders of the new-gen crew spacecraft in orbit with a lunar lander system. https://t.co/gWmftUPzBn pic.twitter.com/4Yn3zfch6d