Chiny potwierdzają dominację w kosmosie. Powiększą swoją stację

Chiny już od jakiegoś czasu wyrastają na nowego lidera eksploracji kosmicznych. Ich działania są przemyślane, długofalowe i precyzyjne. Mają plany rozbudowy niedawno oddanej do użytku stacji kosmicznej.

Z roku na rok Chiny coraz swobodniej czują się w przestrzeni kosmicznej. Pomimo tego, że do wyścigu dołączyły dużo później niż NASA, ESA i Roskosmos, udało im się dogonić czołówkę. Ostatnio kierują swój wzrok w stronę Księżyca, lecz najwidoczniej nie zapomnieli o orbicie okołoziemskiej. W przyszłości planują rozbudowę swojej stacji kosmicznej.

Ekspansja stacji Tiangong. Nawet trzy nowe moduły

Stacja kosmiczna Tiangong została w pełni oddana do użytku zaledwie pod koniec 2022 roku. W obecnej chwili składa się z trzech modułów, ale jak podaje Reuters, Chiny planują rozbudowę nawet o trzy kolejne. Już wkrótce może stać się alternatywą dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a nawet ją zastąpić.

Okres operacyjny chińskiej stacji kosmicznej wyniesie ponad 15 lat, poinformowała o tym ostatnio Chińska Akademia Technologii Kosmicznej (CAST), jednostka głównego wykonawcy usług kosmicznych w Chinach, podczas 74. Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Baku w Azerbejdżanie. To o 10 lat dłużej niż początkowo zakładano.

Aktualnie na Tiangong może mieszkać zaledwie trzech taikonautów, lecz po rozbudowie może się to zmienić. Stacja z dodatkowymi trzema modułami będzie ważyła 180 ton, co i tak wynosi zaledwie 40% masy ISS. Pozwoli im to zapraszać na pokład astronautów z innych krajów. Chińskie organy potwierdzają, że dostali już kilka zapytań od innych państw.

Wcześniej sądzono, że to europejscy specjaliści, jako pierwsi spoza Chin postawią stopę na Tiangong. Przeprowadzano już nawet wspólne ćwiczenia, lecz niespodziewanie ESA zrezygnowała z projektu. Jako powód podano niewystarczający budżet oraz brak zielonego światła ze względu na stosunki dyplomatyczne.

Źródło zdjęć: testing / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Reuters