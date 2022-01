ArianeGroup prezentuje nowe europejskie rakiety kosmiczne

Francuska ArianeGroup zaprezentowała niedawno nową serię rakiet kosmicznych, które trafią do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Szczególna uwagę powinniśmy poświęcić najmniejszej z nich. To Maïa.

Europejska Agencja Kosmiczna jest europejska głównie z nazwy. Większość krajów wspiera ją jedynie symbolicznie. Jedyne państwo, które podchodzi do niej na poważnie to Francja, która pojedynczo odpowiada za aż 25% finansowania organizacji.

Nawet jej siedziba znajduje się w Paryżu. Rakiety francuskiej grupy Ariane startują natomiast z kosmodromu w również francuskim Kourou. Trzeba jednak przyznać. Europejski teleskop Ariel to natomiast głównie współpraca francusko-brytyjska.

Francuzi niedawno zapowiadali, że szykują całkowicie nową europejską rakietę. Maïa miała być lekką rakietą powtórnego wykorzystania. W końcu ArianeGroup zaprezentowała nowe rakiety. Bazują one na dotychczasowych projektach, takich jak Ariane 5 i 6, Prometheus, Themis, Astris oraz Phoebus.

Jaka jest nowa europejska rakieta Maïa?

Nowe seria składa się z bardzo lekkiej rakiety powtórnego wykorzystania, średniej, ciężkiej i superciężkiej. Pierwsza z nich to właśnie Maïa. Jest ona przystosowana do wynoszenia na orbitę bardzo lekkich satelitów mających od 50 do 500 kilogramów.

Docelowo mają to być takie, ważące do 1,5 tony. Nowa bardzo lekka rakieta powtórnego wykorzystania ma być zachętą dla nowych podmiotów do inwestycji w sektor kosmiczny. Pierwszy lot Mai ma się odbyć w 2026.

Źródło zdjęć: arianegroup

Źródło tekstu: le figaro, wł