Google zapłaci ogromną karę. Pieniądze trafią do polskiej firmy

W marcu 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zakazał Google faworyzowania swojej porównywarki cenowej Google Shopping. Ta wyświetlała się polskim internautom w wynikach wyszukiwania.

Dalsza część tekstu pod wideo

Każde naruszenie oznaczało 50 tys. zł kary dziennie. Ceneo uznało, że Google nie stosuje się do postanowień sądu i wystąpiło z wnioskiem o nałożenie kary. Sąd się do niego przychylił, chociaż nie w całości.

Sąd nakłada karę na Google

Ceneo domagało się 14,35 mln zł kary za 287 dni naruszeń. Sąd uznał, że do niestosowania się do wcześniejszego wyroku rzeczywiście doszło, ale naliczył tylko 160 dni, odejmując okres przed formalnym doręczeniem postanowień oraz dni, w których naruszenie było dokumentowane tylko zrzutami ekrany, a nie aktem notarialnym.