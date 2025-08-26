Tech

Google zapłaci ogromną karę. Pieniądze trafią do polskiej firmy

Sąd zdecydował o nałożeniu aż 8 mln zł kary na Google. Amerykański gigant zapłaci ją na rzecz polskiej porównywarki cenowej Ceneo.

W marcu 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zakazał Google faworyzowania swojej porównywarki cenowej Google Shopping. Ta wyświetlała się polskim internautom w wynikach wyszukiwania.

Każde naruszenie oznaczało 50 tys. zł kary dziennie. Ceneo uznało, że Google nie stosuje się do postanowień sądu i wystąpiło z wnioskiem o nałożenie kary. Sąd się do niego przychylił, chociaż nie w całości.

Sąd nakłada karę na Google

Ceneo domagało się 14,35 mln zł kary za 287 dni naruszeń. Sąd uznał, że do niestosowania się do wcześniejszego wyroku rzeczywiście doszło, ale naliczył tylko 160 dni, odejmując okres przed formalnym doręczeniem postanowień oraz dni, w których naruszenie było dokumentowane tylko zrzutami ekrany, a nie aktem notarialnym.

Nie zmienia to faktu, że Google musi teraz zapłacić aż 8 mln zł kary na rzecz polskiej porównywarki cenowej. Natomiast warto zaznaczyć, że Ceneo postanowiło odwołać się od tej decyzji. Firma chce walczyć o jeszcze wyższą karę dla amerykańskiego giganta.

