Te aparaty polecą na Księżyc. NASA dokonała wyboru

NASA zaprezentowała aparat, który astronauci zabiorą na Księżyc w ramach programu Apollo. Opracowano go wspólnie z firmą Nikon.

Już niebawem astronauci po raz kolejny postawią nogę na Księżycu w ramach programu Artemis. NASA uchyliła rąbka tajemnicy na temat sprzętu, który pomoże im przywieźć z tej wyprawy niezapomniane (miejmy nadzieję) zdjęcia.

NASA i Nikon razem opracowały kosmiczny aparat

Jak łatwo się domyślić, sprzedawane w sklepach aparaty niekoniecznie nadają się do wykorzystania podczas misji kosmicznej, w związku z czym NASA zgłosiła się do firmy Nikon z prośbą o pomoc w opracowaniu specjalnego urządzenia przygotowanego specjalnie do tego celu. Owoc tych prac to Handheld Universal Lunar Camera (HULC), będący u swoich podstaw mocno zmodyfikowanym Nikonem Z9.

Kosmiczny aparat będzie się jednak różnił od swojego ziemskiego odpowiednia na niemal każdej płaszczyźnie. Przede wszystkim zostanie on wyposażony w specjalną powłokę termiczną, umożliwiającą pracę w temperaturach dużo niższych niż te występujące na powierzchni Ziemi. Specjalna obudowa miała zostać zaprojektowana specjalnie do obsługi w skafandrze. Do tego dochodzą modyfikacje elektroniki, dzięki którym urządzenie ma być bardziej odporne na promieniowanie kosmiczne.

Aktualnie prototyp aparatu HULC przechodzi intensywne testy na powierzchni Ziemi. Bierze w nich udział nie tylko NASA, ale także współpracujące z nią agencje ESA i JAXA. Na księżyc nowy Nikon ma polecieć razem z misją Artemis III zaplanowaną na 2026 rok.

Zobacz: Nikon szaleje. Dwie nowości, które poprawią jakość twoich vlogów

Zobacz: NASA chwali się nowymi maszynami. Odegrają swoją rolę w misji Artemis

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Space.com