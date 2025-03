Szykuje się przełom. Chiny opracowały własne maszyny EUV

Huawei testuje już nowy sprzęt w placówce w Dongguan

Głównym wyzwaniem jest brak dostępu do nowoczesnych maszyn litograficznych EUV od holenderskiej firmy ASML. Jest to spowodowane amerykańskimi sankcjami handlowymi, które uniemożliwiają dostawy najnowocześniejszego sprzętu do chińskich przedsiębiorstw. W rezultacie w Chinach podjęto decyzję o opracowaniu rodzimej technologii EUV. Zgodnie z najnowszym raportem, prace projektowe zakończyły się i przewiduje się, że testy prototypów rozpoczną się w trzecim kwartale 2025 roku.