Plany Muska rodzą bunt. "Niszcząca planetę świątynia miliarderów"

Niestety, opinia publiczna wobec najbogatszego człowieka świata stała się ostatnio bardziej wroga, napędzana jego zaangażowaniem w politykę USA. Wandale w odpowiedzi na to, zaczęli obierać sobie za cel pojazdy Tesla na całym świecie, co skłoniło niektórych właścicieli do maskowania marki swoich pojazdów, a nawet do ich sprzedaży.