Wyciek danych z popularnego portalu. 182 tys. wykradzionych rekordów

Nie ma dnia, aby przestępcy internetowi nie doprowadzili do jakiegoś wycieku danych. Tym razem, padło na popularny serwis, związany z modelingiem. Użytkownicy proszeni są o natychmiastowe działania.

Megamodels zhakowany - pilny apel do użytkowników

Zespół CERT Polska ostrzegł w komunikacie na platformie X, że doszło do wycieku z popularnego serwisu poświęconego modelingowi - megamodels.pl. Oszuści dokonujący ataku, mogą bardzo łatwo wejść w posiadanie hasła użytkownika. CERT apleuje o niezwłoczną zmianę haseł logowania.

‼️Uwaga. Nasz zespół stwierdził wyciek danych osobowych ok. 40 tysięcy osób zarejestrowanych na portalu https://t.co/gArsaLuOwF.

Na https://t.co/eHW0e2LpgP możecie sprawdzić czy wyciekły Wasze dane. Jeżeli używaliście tego samego hasła w innych serwisach, należy je zmienić. — CERT Polska (@CERT_Polska) July 11, 2024

Wyciek danych, objął 40 tysięcy osób zarejestrowanych w serwisie. Objął 182 tysięcy rekordów, które mogą okazać się wyjątkowo cennym łupem dla cyberoszustów. W ręce przestępców wpadły wszystkie dane publiczne, widoczne na profilach użytkowników - dane osobowe i adresowe, mail oraz numer telefonu, data urodzenia a nawet skrót hasła.

Mając na względzie własne bezpieczeństwo, użytkownicy proszeni są o natychmiastową zmianę hasła nie tylko w portalu, ale także na wszystkich innych stronach, gdzie się nim posługiwali.

Warto przypomnieć, że regularna zmiana haseł i to najlepiej mocnych to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa. Jeśli trudno nam wymyślić mocne hasło, można skorzystać z programów do zarządzania hasłami. Tylko w taki sposób możemy, choć trochę, utrudnić życie przestępcom internetowym.

Źródło zdjęć: Thapana_Studio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: CERT Polska