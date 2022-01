Wyciekły dane Wojska Polskiego. Niebezpieczeństwo nie tylko wizerunkowe

Doszło do olbrzymiego wycieku danych z Wojska Polskiego. Ujawnione informacje mogą się okazać bardzo niebezpieczne, jeśli trafią w ręce obcego wywiadu (a najpewniej już trafiły).

Jak donosi Onet, doszło do poważnego wycieku danych w Wojsku Polskim. Najprawdopodobniej na skutek błędu jednego z informatyków do sieci miały trafić szczegółowe dane dotyczące wyposażenia polskich sił zbrojnych - począwszy od artykułów biurowych i codziennego użytku, aż po szczegółowe dane na temat uzbrojenia armii.

Do ujawnienia danych miało dojść 9 stycznia 2021 roku i choć na następny dzień wyciek został wykryty przez Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, szkody zostały wyrządzone. Dane w międzyczasie miały zostać pobrane przez użytkowników z kilkunastu krajów, m.in. z Rosji i Chin.

Ujawniona baza danych miała zawierać 1 757 390 pozycji, zawierających informacje o zgłoszonym zapotrzebowaniu poszczególnych jednostek na sprzęt - począwszy od rzeczy prozaicznych, np. mundurów czy koców, aż po broń czy pojazdy, w tym czołgi i myśliwce F-16. W praktyce dane te pozwalają na odtworzenie aktualnego stanu posiadania polskiej armii, co z perspektywy wrogiego wywiadu może się okazać wyjątkowo cenną informacją.

Raczej nietrudno się domyślić, że wyciek na taką skalę stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Co prawda służby podjęły działania zmierzające do wykrycia osoby odpowiedzialnej za to zdarzenie, jednak największe szkody zostały już dokonane.

