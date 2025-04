Sam WhatsApp ostrzega przed pewną "sztuczką". Tak się do nas włamują

I niestety, w dalszym ciągu bardzo łatwo nabrać się na tego typu "sztuczki". Oszustwo, o którym mowa, jest związane z kodami weryfikacyjnymi , które każdy z nas od czasu do czasu otrzymuje podczas logowania się do aplikacji.

Tego typu SMS-y otrzymują także co jakiś czas użytkownicy także innych usług, np. Facebooka, aplikacji telewizyjnej lub banku. Tego typu wiadomości tekstowe to prawdziwy skarb dla cyberprzestępców. Zdobycie kodu użytkownika to nic innego, jak łatwy sposób na włamanie się na nasze konto.