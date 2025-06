Lepie rzuć słuchawką! Wystarczy sekunda i rachunek pęcznieje

Oszuści stosują coraz to bardziej wymyślne i skuteczne metody. Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy, że czasami wystarczy tylko odebrać telefon, aby narazić się na poważne koszty. Co więcej, przestępcy mają swoje sposoby, aby taką rozmowę skutecznie przedłużyć i praktycznie wyczyścić nam konto.

Lepiej nie oddzwaniaj

Mowa przede wszystkim o metodzie znanej jako Wangiri . W niej oszuści dzwonią na nasze telefony z zagranicznych numerów. Najczęściej z krajów, w których koszty rozmowy są bardzo wysokie. Początkowo puszczają nam tylko sygnał. Zainteresowani możemy chcieć oddzwonić na taki numer. To wystarczy, aby natychmiast odczuć to na rachunku za prąd.

Najczęściej dzwonią do nas numery z Mołdawii (+373), Kosowa (+383) i Tunezji (+216), ale też Somalii (+252), Filipin (+63), Afganistanu (+93), Mali (+223) i Azerbejdżanu (+994). Jeśli właśnie taki zobaczysz na telefonie, to lepiej nie oddzwaniać. Mogą to być też połączenia z Kuby (+53) czy Madagaskaru (+261).

Oszustom wystarczy, że narażą nas na koszty rzędu kilkudziesięciu złotych (chociaż będą starali się wyłudzić jak najwięcej). Może się wydawać, że to niewiele, ale przy tysiącach takich połączeń dziennie daje to ogromną kwotę, która wpływa na ich konto. Często robią to we współpracy z lokalnymi operatorami.