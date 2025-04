Takich połączeń nie odbieraj. Oszuści napierają przed świętami

Znane nam są różne metody ataków, stosowane przez oszustów: na policjanta, na doradcę inwestycyjnego, wnuka, a nawet na syna. Mamy świadomość także, że wiadomości na temat niedopłaty do paczki lub nieopłaconym rachunku, to także próby oszustw i wyłudzenia od nas pieniędzy. Teraz doszedł do tego także kontakt przez komunikatory internetowe, które omijają systemy filtrujące i bardzo skutecznie "zaczepiają" potencjalne ofiary. Są także trudniejsze do namierzenia i zablokowania. Trudno też ich unikać, bowiem wiele osób w taki sposób komunikuje się nie tylko ze znajomymi, ale także ze sklepami, czy podczas rezerwacji noclegów.