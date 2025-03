Tak oszukują w Mapach Google. Tysiące nielegalnych wpisów

Nowy pozew został złożony we środę i głównym podejrzanym jest mężczyzna, który tworzył i sprzedawał fałszywe profile firm w Mapach Google. Pierwszy alert pochodził od firmy z Teksasu, która odkryła nielicencjonowanego ślusarza, który podszywał się pod nią w Mapach Google. A to był zaledwie początek, który wywołał dochodzenie, które doprowadziło do odkrycia i wyeliminowania ponad 10 tysięcy fałszywych ofert różnego typu.

Jak działają oszuści w Mapach Google?

Zazwyczaj działają według schematu: przynęta i podmiana. Oznacza to, że kiedy ktoś zaczyna szukać konkretnej usługi, wpada w ich pułapkę i zamiast skontaktować się z licencjonowanym specjalistą, klika w fałszywą ofertę. Innym sposobem jest przechwytywanie numeru prawdziwej firmy, do której dzwonią klienci w potrzebie i połączenie kierowane jest do oszustów. W obu przypadkach w balona zostaje zrobiony człowiek w potrzebie, bowiem dostaje kontakt z zupełnie inną firmą niż potrzebuje. Oszust natomiast żąda znacznie wyższej ceny, niż pierwotna oferta firmy. Klient przyparty do ściany, najczęściej się na to zgadza.