Roblox zhakowany przez miłośników... Donalda Trumpa

Roblox to sympatyczna zabawa online dla młodszych użytkowników komputerów. Jednak hakerzy włamali się, wykradli dane logowania wielu osób, a w profilu każdej z nich zostawili jedną prośbę. Jaką?

Prośba ta brzmi: "poproś rodziców, aby głosowali w tym roku na Trumpa #MAGA2020". Liczba zhakowanych kont wynosi dokładnie 1800. Pierwsze włamania nastąpiły jeszcze w trakcie ubiegłego weekendu. Poza umieszczeniem w profilu gracza tej prośby, zmieniono również ubiór postaci - wszystkie otrzymały czerwoną bejsbolówkę oraz t-shirt z sylwetką orła na tle flagi USA. Takie ubranie jest typowe dla ludzi aktywnie wspierających Donalda Trumpa w kampanii prezydenckiej. Wygląda to w ten sposób:

Większość użytkowników zhakowanych kont przyznaje, że do logowania się na Roblox korzystała z tych samych haseł i loginów, co na innych kontach. Ponadto mało kto miał włączoną funkcję uwierzytelniania dwuskładnikowego. Nie wyjaśnia to jednak, w jaki sposób tak wielka liczba kont mogła zostać przejęta w tak krótkim czasie. Samo Roblox nie wydało jeszcze oświadczenia w tej sprawie, choć przyznało, że dane zhakowanych użytkowników zostały opublikowane na kilku stronach w sieci.

Jak sprawdzili to redaktorzy serwisu, rzeczywiście - są to prawdziwe dane. Dlatego zaleca się każdemu użytkownikowi Robloxa, aby zmienił swoje hasło. Pozostaje tylko pytanie, czy za akcja stoją naprawdę miłośnicy Trumpa, czy też odwrotnie - jego przeciwnicy, którzy chcą mu zrobić czarny PR?