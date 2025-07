26 mln Polaków może mieć problem. Chodzi o PESEL

Zastrzeżenie numeru PESEL - zawsze może być lepiej

Przede wszystkim jest to prosty sposób na ochronę tożsamości. A jednak, jak podają dane, w dalszym ciągu większość obywateli z tego nie korzysta. A przecież żyjemy w czasach, kiedy oszustwa internetowe przybierają na sile, a cyberprzestępcy ostrzą na nas pazury, wymyślając coraz to nowsze schematy działania. Ministerstwo Cyfryzacji podało, że z opcji zastrzeżenia numeru PESEL skorzystało do tej pory 6,5 miliona Polaków.

Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL pojawiła się pod koniec 2023 roku, a do popularności tej czynności przyczyniła się rządowa aplikacja mObywatel. Jednak jest to, jakby nie patrzeć, dodatkowa czynność administracyjna do wykonania. I choć nie wiadomo jak byłaby ona prosta i intuicyjna w wykonaniu, to musi upłynąć jeszcze pewnie trochę czasu, by stała się powszechnym nawykiem.