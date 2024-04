Włamanie do systemów NFZ? Wykryto niepokojącą aktywność

Narodowy Fundusz Zdrowia wykrył niepokojącą aktywność w swoich systemach informatycznych. O fakcie poinformowano służby.

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o wykryciu w swoich systemach informatycznych niepokojących aktywności. Chodzi o zapytania do bazy eWUŚ, która służy do potwierdzenia prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

Włamanie do NFZ?

Według NFZ niepokojąca aktywność zauważono w systemie dwóch podmiotów medycznych i była ona związana z zapytaniami do bazy eWUŚ. Tym samym nie dotyczyły one wrażliwych danych medycznych. Pomimo tego Fundusz uznał sprawę za poważną i podjął odpowiednie kroki.

Przede wszystkim o całej sprawie poinformowane zostały służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo. Poza tym złożono zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Dwóm podmiotom medycznym, u których wykryto podejrzaną aktywność, zablokowano też dostęp do bazy eWUŚ. Zabezpieczono też sprzęt komputerowy.

Zobacz: mObywatel z kolejnymi nowościami. Skorzysta wielu Polaków

Zobacz: Rząd skontroluje pieniądze Polaków. Nowy wymóg od 1 lipca

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Gold Picture / Shutterstock.com

Źródło tekstu: NFZ