Używasz mObywatel? Lepiej uważaj, jest pilne ostrzeżenie

Co by o aplikacji mObywatel nie mówić, to cieszy się ona dużym zainteresowaniem. Za jej pomocą można załatwić wiele spraw i mieć szybki dostęp do wielu dokumentów w cyfrowej formie. Tę popularność postanowili wykorzystać oszuści, którzy zaczęli tworzyć fałszywe strony internetowe, służące do wyłudzania danych.