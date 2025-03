Google grozi ogromna kara. Poszło o nieuczciwe praktyki

Google ma kłopoty

Według Komisji Europejskiej Google stosuje nieuczciwe praktyki, które łamią unijne przepisy DMA. Chodzi między innymi promowanie własnych usług na pierwszych miejscach w wynikach wyszukiwania , utrudniając tym samym dostęp do oferty konkurencji.

Podobne zarzuty dotyczą sklepu z aplikacjami Google Play. W tym przypadku urzędnicy uważają, że Google utrudnia deweloperom aplikacji kierowanie użytkowników do alternatywnych kanałów dystrybucji. Poza tym Komisja Europejska uważa, że opłaty pobieranie od twórców aplikacji mogą być nieproporcjonalnie wysokie w porównaniu do tego, co otrzymują w zamian.